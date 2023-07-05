Касаткина вышла в третий круг Уимблдона

Первая ракетка России Дарья Касаткина в среду обыграла британку Джоди Беррейдж в матче второго круга Уимблдона.

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Матч завершился со счетом 6:0, 6:2 в пользу Касаткиной, которая получила на турнире 11-й номер посева. Беррейдж выступала на Уимблдоне благодаря специальному приглашению от организаторов соревнований. В третьем круге Касаткина встретится с победителем встречи между белоруской Викторией Азаренко и аргентинкой Надей Подорошкой.

Касаткиной 26 лет, она занимает 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - высшее среди россиянок. Спортсменка является обладательницей шести титулов WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Беррейдж 24 года, она занимает 108-е место в мировом рейтинге и не выигрывала турниров WTA. На текущем Уимблдоне спортсменка показала свой лучший результат на турнирах Большого шлема.