Медведев одержал победу в стартовом матче на Уимблдоне

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона.

В среду сильнейший теннисист России встречался с представителем Великобритании Артуром Фери. Этот матч был перенесен во вторник из-за дождя.

В стартовом сете россиянин привыкал к покрытию и сопернику, но при счете 5:5 сумел выиграть два гейма подряд - 7:5. В дальнейшем преимущество Медведева не вызывало сомнений.

Вторую партию он выиграл со счетом 6:4, а третью - 6:3.

Во втором круге Уимблдона россиянин встретится с победителем встречи между французом Адрианом Маннарино и своим соотечественником Александром Шевченко.