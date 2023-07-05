Медведев одержал победу в стартовом матче на Уимблдоне
Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона.
В среду сильнейший теннисист России встречался с представителем Великобритании Артуром Фери. Этот матч был перенесен во вторник из-за дождя.
В стартовом сете россиянин привыкал к покрытию и сопернику, но при счете 5:5 сумел выиграть два гейма подряд - 7:5. В дальнейшем преимущество Медведева не вызывало сомнений.
Вторую партию он выиграл со счетом 6:4, а третью - 6:3.
Во втором круге Уимблдона россиянин встретится с победителем встречи между французом Адрианом Маннарино и своим соотечественником Александром Шевченко.
Добилась победы и Екатерина Александрова. Она в двух партиях переиграла американку Эмму Наварро - 6:4, 6:3.