Медведев вышел в следующий круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах обыграл представителя Франции Андриана Маннарино в матче второго круга Уимблдона со счетом 6:3, 6:3, 7:6.

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Продолжительность встречи составила 2 часа и 28 минут. Медведев семь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Следующим соперником россиянина станет победитель пары Маркос Гирон (США)--Мартон Фучович (Венгрия). Теннисисты сыграют друг с другом 7 июля.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев занимает третью позицию (5890 очков). Лидировать по-прежнему продолжает испанец Карлос Алькарас (7675 очков). Вторым в рейтинге идет сербский теннисист Новак Джокович (7595 очков).

Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.

В 2022 году победителями Уимблдона стали Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия).