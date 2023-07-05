Сонного Дэвида Бекхэма засняли на трибуне Уимблдона

Футболиста Дэвида Бекхэма засняли в сонном состоянии на трибунах Уимблдонского турнира на теннисном матче между британкой Джоди Беррейдж и россиянкой Дарьей Касаткиной. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

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На снимках 48-летний Бекхэм трет глаза и зевает, сидя в королевской ложе рядом с матерью, 74-летней Сандрой. Отмечается, что на матч он пришел после празднования 24-летней годовщины своей свадьбы с Викторией Бекхэм в баре Harry's в престижном лондонском районе Мэйфэр.

Фотографии с праздника выложила супруга Бекхэма. На них запечатлены в баре она сама, Дэвид Бекхэм и их дети — сын Ромео со своей девушкой Мией, сын Круз и дочь Харпер.

«Прошлым вечером в Лондоне отмечали нашу 24-ю годовщину свадьбы. Так вас всех люблю», — написала Виктория Бекхэм.

Сам же футболист по случаю памятной даты опубликовал в соцсетях архивное фото с женой.

«В этот день 4.7.99. 24 года вместе! Лучшей жене, маме и собутыльнику (большую часть времени). С годовщиной, люблю тебя так сильно», — подписал фотографию Дэвид Бекхэм.