Определился соперник Медведева по второму кругу Уимблдона

Француз Адриан Маннарино без особых проблем вышел во второй круг Уимблдона. В первом раунде он победил россиянина Александра Шевченко – 6:3, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 32 минуты.

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Во втором круге Маннарино встретится с другим россиянином – Даниилом Медведевым, который посеян на Уимблдоне под третьим номером.

Маннарино является одним из самых неудобных соперников для Медведева, который выиграл у француза только два личных матча из шести.

Они уже пересекались на Уимблдоне – в 1/16 финала в 2018 году Медведев уступил в пяти сетах.