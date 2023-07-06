Определился соперник Медведева по второму кругу Уимблдона
Француз Адриан Маннарино без особых проблем вышел во второй круг Уимблдона. В первом раунде он победил россиянина Александра Шевченко – 6:3, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 32 минуты.
Во втором круге Маннарино встретится с другим россиянином – Даниилом Медведевым, который посеян на Уимблдоне под третьим номером.
Маннарино является одним из самых неудобных соперников для Медведева, который выиграл у француза только два личных матча из шести.
Они уже пересекались на Уимблдоне – в 1/16 финала в 2018 году Медведев уступил в пяти сетах.
Теннисисты провели четыре матча на траве – россиянин выиграл лишь раз. Последний раз их пути пересекались в июне на старте турнира в Хертогенбосхе. Маннарино победил в двух сетах.