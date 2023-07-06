На Уимблдоне теннисист пригрозил арбитру судом

— Как вы думаете, почему это происходит? Хорошо, но если я получу травму, я подам на вас в суд, устраивает? Я знаю, что вы хотите, чтобы мы играли. Вы, ребята, опаздываете по графику, мы опаздываем, мы тоже хотим играть. Но если мы каждый раз падаем, это опасно, — приводит слова Берреттини Tennis-Infinity.