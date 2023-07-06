На Уимблдоне теннисист пригрозил арбитру судом после того, как тот отказался остановить матч
Итальянские теннисисты Маттео Берреттини и Лоренцо Сонего по ходу очного противостояния в первом круге Уимблдона призывали арбитра остановить матч и отложить его на более поздний срок из-за ненадлежащего состояния корта.
Корт, на котором проходил матч, был скользким после дождя. По ходу третьей партии оба игрока несколько раз падали. Однако арбитр не стал прерывать игру. После очередного падения Берреттини обратился к судье с гневной тирадой.
— Как вы думаете, почему это происходит? Хорошо, но если я получу травму, я подам на вас в суд, устраивает? Я знаю, что вы хотите, чтобы мы играли. Вы, ребята, опаздываете по графику, мы опаздываем, мы тоже хотим играть. Но если мы каждый раз падаем, это опасно, — приводит слова Берреттини Tennis-Infinity.
В итоге матч был доигран, в котором Берреттини победил в трех партиях.
Уимблдон проходит с 3 по 16 июля.