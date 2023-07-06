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Андрей Рублёв одолел Аслана Карацева во втором круге Уимблдона-2023

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Уимблдона-2023.

Рублев вышел в третий круг Уимблдона
© Пресс-служба Уимблдона

В матче второго раунда Рублёв (7) одержал победу в матче с соотечественником Асланом Карацевым. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублёва.

Следующим соперником Рублёва на Уимблдоне станет победитель матча Томас Барриос-Вера (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC).

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Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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