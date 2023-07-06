Матч Уимблдона едва не закончился скандалом

«Мы никогда не падали, а теперь падаем. Как вы думаете, почему это происходит? Если я получу травму, я подам на вас в суд, идёт? Я знаю, что вы хотите, чтобы мы играли, и мы тоже хотим играть. Но падения могут быть опасными», — сказал Берреттини, обращаясь к судье.