Гашек раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск спортсменов РФ к турниру

«Да, в этом году Уимбдлон устроил отличную рекламу спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). WTA, ATP Tour и организаторы Уимблдона несут ответственность. Тем не менее правительство страны всегда может запретить или выгнать иностранцев! Сможет ли правительство Чехии сделать это на турнире WTA в августе в Праге?» — говорится в сообщении.