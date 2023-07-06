Российский теннисист Сафиуллин впервые вышел в третий круг Уимблдона

Россиянин Роман Сафиуллин в четверг обыграл французского теннисиста Корантена Муте в матче второго круга Уимблдона.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Сафиуллина. Оба спортсмена не получили номер посева на турнире. В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между аргентинцем Гидо Пельей (без номера посева) и французом Гарольдом Майо, попавшим в основную сетку соревнований через квалификацию.

Сафиуллин впервые вышел в третий круг на турнире Большого шлема. Ранее его лучшим результатом был выход во второй круг на Australian Open и Roland Garros в 2021 году.

Сафиуллину 25 лет, он занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2015 году россиянин выиграл Australian Open среди юниоров.

Муте 24 года, в мировом рейтинге он занимает 71-ю позицию. На счету французского теннисиста нет побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом Муте на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open в 2022 году.