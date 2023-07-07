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Украинская теннисистка поблагодарила за отсутствие вопросов о россиянах

Украинская теннисистка Марта Костюк поблагодарила журналистов за отсутствие вопросов о российских игроках во время Уимблдона.

Костюк: "Спасибо, что не спросили меня о российских игроках"
© globallookpress.com

«Это первая за долгое время пресс-конференция, на которой меня не спросили о российских игроках, всем спасибо», — сказала Костюк на послематчевой пресс-конференции.

Украинскую спортсменку на пресс-конференции больше спрашивали о происходящем в ее стране.

Костюк на Уимблдоне вышла во второй круг, переиграв греческую теннисистку Марию Саккари. 7 июля украинка сыграет с Паулой Бадосой из Испании.

Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.

Костюк отказалась пожать руку россиянке после матча

В 2022 году победителями Уимблдона стали Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия).

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены.

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