Костюк: "Спасибо, что не спросили меня о российских игроках"

Украинская теннисистка Марта Костюк поблагодарила журналистов за отсутствие вопросов о российских игроках во время Уимблдона.

«Это первая за долгое время пресс-конференция, на которой меня не спросили о российских игроках, всем спасибо», — сказала Костюк на послематчевой пресс-конференции.

Украинскую спортсменку на пресс-конференции больше спрашивали о происходящем в ее стране.

Костюк на Уимблдоне вышла во второй круг, переиграв греческую теннисистку Марию Саккари. 7 июля украинка сыграет с Паулой Бадосой из Испании.

Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.

В 2022 году победителями Уимблдона стали Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия).