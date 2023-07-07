Рублёв: "Другим российским спортсменам труднее, чем мне"

«Я рад снова оказаться на Уимблдоне. Здесь прекрасная атмосфера, потрясающая публика, почти всегда много зрителей, которые смотрят и поддерживают. Мне очень нравится Лондон, я люблю проводить здесь время.



Что касается других российских спортсменов, им труднее, чем мне. Мне очень повезло, ведь я могу играть и путешествовать по миру. Большинство российских спортсменов не могут соревноваться, особенно это касается командных видов спорта. Я знаю нескольких парней, которые приближаются к концу карьеры. Они уже многого добились и вопринимают ситуацию не так остро. Но молодёжи трудно, особенно тем, кто сейчас на пике формы, ведь они не могут выступать на международном уровне. Я просто надеюсь, что скоро эта ситуация изменится и все плохие вещи закончатся. Тогда мы, наконец, сможем сосредоточиться на улучшении мира", — приводит слова Рублёва Tennis Majors.