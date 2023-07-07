Анна Дмитриева: у Мирры Андреевой пока полудетский теннис

«На будущий год рассчитываю на ещё большие успехи Андреевой. Сможет ли она в таком случае на Уимблдоне-2024 повторить успех Шараповой? Она, конечно, идёт семимильными шагами. Даже за эти полгода она сильно прибавила. В будущем мы получим игрока экстра-класса.



Пока у неё полудетский-полувзрослый теннис. Шараповой удалось пролететь этот период незаметно. Думаю, ей потребуется больше времени, хотя она прогрессирует от турнира к турниру. Впервые выступая на траве, показывает очень неудобный теннис для опытных игроков. С её манерой игры не каждый может справиться», — приводит слова Дмитриевой Legalbet.