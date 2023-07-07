Ига Свёнтек во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвёртый круг Уимблдонского турнира, матчи которого проходят на травяных кортах Лондона.

В матче третьего круга 22-летняя спортсменка победила представительницу Хорватии Петру Мартич. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и закончилась победой первой ракетки мира в двух сетах со счётом 6:2, 7:5.

Свёнтек сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.