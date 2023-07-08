Медведев вспомнил, как пропустил два допинг-теста подряд

"Это был первый год после попадания в ADAMS (система антидопингового администрирования и управления). Это нелегко. Два пропущенных теста были давно. Я решил, что не пропущу еще один. Не может случиться такого, чтобы я пропустил еще один тест. С тех пор, думаю, я не пропустил ни одного", - рассказал Медведев.