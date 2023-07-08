Российский теннисист Медведев вспомнил, как пропустил два допинг-теста подряд
Российский теннисист Даниил Медведев на фоне отстранения американца Дженсона Бруксби за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении в рамках допинговых проверок рассказал, как дважды подряд пропустил два допинг-теста. Слова российского спортсмена приводит ASAP Sports.
"Это был первый год после попадания в ADAMS (система антидопингового администрирования и управления). Это нелегко. Два пропущенных теста были давно. Я решил, что не пропущу еще один. Не может случиться такого, чтобы я пропустил еще один тест. С тех пор, думаю, я не пропустил ни одного", - рассказал Медведев.
7 июля российский теннисист вышел в третий круг Уимблдона, обыграв представителя Франции Адриана Маннарино. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 7:6. Матч начался 6 июля, но был отложен из-за темноты. Продолжительность встречи составила 2 часа и 28 минут. Медведев семь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. В четвертом круге Медведев сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.
В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает третью позицию (5890 очков). Лидировать по-прежнему продолжает испанец Карлос Алькарас (7675 очков). Вторым в рейтинге идет сербский теннисист Новак Джокович (7595 очков).