Российский теннисист Андрей Рублев в воскресенье обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в матче четвертого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу россиянина, получившего на турнире 7-й номер посева. Бублику был присвоен 23-й номер. В первом сете Рублев повредил палец и несколько раз вызывал на корт врача. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (2-й номер посева) и поляком Хубертом Хуркачем (17).

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Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, ранее лучшим достижением россиянина являлся выход в четвертый круг. На остальных турнирах Большого шлема Рублев семь раз доходил до четвертьфинала, но ни разу не смог пройти далее этой стадии.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой он стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе команды России. Бублику 26 лет, он располагается на 26-й позиции мирового рейтинга. На счету теннисиста два титула ATP. На текущем Уимблдоне представитель Казахстана вышел в четвертый круг, это его лучший результат на турнирах Большого шлема в карьере.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. Российские теннисисты ни разу не выигрывали Уимблдон в мужском одиночном разряде.