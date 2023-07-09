«Я уже встречалась с парой теннисисток из Беларуси и России в Страсбурге и Париже. Ничего нового не будет. Для меня это просто большая мотивация выйти на матч и сделать ещё больше, чтобы победить, постараться добыть победу для моей страны.



Продолжу ли избегать рукопожатий с россиянками и белорусками перед, возможно, более понимающей публикой Уимблдона? Да. В Париже было много недопонимания, хотя в Страсбурге все понимали мою позицию. Надеюсь, здесь будет то же самое, и британская публика поймёт меня. Моя позиция не изменилась – не жать руки россиянкам и белорускам. Надеюсь, для них это тоже не будет новостью», — сказала Свитолина в эфире BBC.