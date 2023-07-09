Свитолина рассказала, будет ли пожимать руки россиянкам

Украинская теннисистка Элина Свитолина, бронзовый призер Игр-2020 в Токио, рассказала, что по-прежнему будет отказываться от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменками. Об этом пишет «Чемпионат».

Свитолина заметила, что неоднократно встречалась на корте с теннисистками из России и Белоруссии.

Украинка отметила, что в случае поединков с ними у нее появляется дополнительный стимул выиграть, принести победу своей стране.

«Продолжу ли избегать рукопожатий с россиянками и белорусками? Да», - подчеркнула Свитолина.

Она добавила, что вне зависимости от места проведения турнира, от реакции публики, она продолжит игнорировать соперниц из России и Белоруссии.