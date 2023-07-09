Теннисистка Андреева рассказала об отношении на Уимблдоне к теннисистам из России
Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что не чувствует упреков в адрес россиян на Уимблдоне со стороны болельщиков, передает РИА Новости.
«Упреки в адрес российских игроков? Я ничего не чувствую. Я просто играю в теннис, и все. Я бы точно сказала, что раньше это могло меня беспокоить в некоторые моменты», — сказала Андреева.
В третьем круге Андреева обыграла представительницу России Анастасию Потапову. Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:5.
В четвертом круге Андреева сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая является 18 ракеткой мира. Мирра Андреева является 102-й ракеткой мира.
Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.
Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.
Ранее Андреева рассказала о том, как ей удается сдерживать эмоции во время матчей.