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Теннисистка Андреева рассказала об отношении на Уимблдоне к теннисистам из России

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что не чувствует упреков в адрес россиян на Уимблдоне со стороны болельщиков, передает РИА Новости.

Андреева рассказала об отношении на Уимблдоне к теннисистам из России
© Газета.Ru

«Упреки в адрес российских игроков? Я ничего не чувствую. Я просто играю в теннис, и все. Я бы точно сказала, что раньше это могло меня беспокоить в некоторые моменты», — сказала Андреева.

В третьем круге Андреева обыграла представительницу России Анастасию Потапову. Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:5.

16-летняя Андреева впервые вышла в четвертый круг турнира Большого шлема

В четвертом круге Андреева сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая является 18 ракеткой мира. Мирра Андреева является 102-й ракеткой мира.

Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее Андреева рассказала о том, как ей удается сдерживать эмоции во время матчей.

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