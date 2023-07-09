Сафиуллин: я забыл заявиться на квалификацию на «Ролан Гаррос»

«Да-да. Я забыл заявиться на квалификацию на «Ролан Гаррос», потому что у меня был матч с Сапатой (испанец Бернабе Сапата-Миральес. – Прим. «Чемпионата»), и я совершенно забыл, что мне нужно зарегистрироваться, а я не заявлялся заранее.



Но дело в том, что я получил травму в Риме и должен был играть в Женеве, но приехал туда и пропустил. В общем, я бы всё равно не смог, потому что у меня была травма, из-за которой я не мог так быстро восстановиться», – рассказал Сафиуллин на послематчевой конференции.