Украинка Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона

Повержена оказалась Виктория Азаренко.

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Сегодня, 9 июля, в Лондоне состоялся матч четвёртого круга Уимблдона между Викторией Азаренко (Беларусь) и Элиной Свитолиной (Украина). 76-я ракетка планеты оказалась сильнее – 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).

Азаренко четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Свитолиной семь эйсов, три успешно использованных брейк-пойнта из девяти. Украинка не допустила двойных ошибок.

В четвертьфинале Элине будет противостоять первая ракетка мира Ига Свёнтек. Полька сегодня переиграла швейцарку Белинду Бенчич.

Матч между Свёнтек и Свитолиной состоится 11 июля, начало – в 13:00 по московскому времени.