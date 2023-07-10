Свитолина выступила за официальную отмену рукопожатий между теннисистами из РФ и Украины

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между спортсменами из Украины и представителями России и Белоруссии. Об этом в воскресенье на пресс-конференции после матча четвертого круга Уимблдона против белоруски Виктории Азаренко заявила украинская теннисистка Элина Свитолина.

Свитолина, получившая специальное приглашение (wild card) на турнир, победила Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). После окончания игры обе спортсменки сразу направились к судье для рукопожатия с ним.

"Я думаю, теннисным организациям следовало бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Белоруссии. Я не знаю, может быть, люди чего-то не понимают, может быть, не знают, что происходит. Я считаю, что такое решение теннисных организаций было бы правильным", - заявила Свитолина.

6 июня Свитолина не стала пожимать руку второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции - второго в сезоне турнира Большого шлема. После игры белоруска ожидала соперницу у сетки, однако Свитолина прошла мимо и сразу поблагодарила судью на вышке, что вызвало смешанную реакцию трибун: часть зрителей отреагировала на поступок украинки свистом. При этом зрители одобрительно реагировали на удачные действия обеих теннисисток во время матча, аплодировали Соболенко после победы и во время интервью на корте, Свитолиной - когда она покидала корт.

Также украинка не стала пожимать руку россиянке Анне Блинковой, которую одолела в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции 2 июня. Другая россиянка Дарья Касаткина, зная об отказе Свитолиной от рукопожатий с представительницами России и Белоруссии, после поражения от нее 4 июня не стала ждать соперницу у сетки.