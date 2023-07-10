Азаренко ответила на вопрос о взаимоотношениях с украинкой Свитолиной

Я думаю, что вы, ребята, придираетесь к каждому шагу и делаете из этого такую большую историю. В этом нет никакого смысла. Я не думаю, что разговоры о каждом маленьком жесте имеют какое-то значение или составляют большую историю. Я не имею в виду вас конкретно, но многие люди продолжают говорить об этом, как будто это меняет чью-то жизнь, а это не так.