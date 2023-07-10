Азаренко прокомментировала освистывания на Уимблдоне

Я давно знаю Элину и всегда была с ней в хороших отношениях. Обстоятельства, они такие, какие есть. Я не думаю, что обсуждение каждого маленького жеста — это большая история. Чем больше вы, ребята, её раздуете, тем дольше это будет разговором», — сказала белоруска на пресс-конференции.