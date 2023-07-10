Азаренко прокомментировала освистывания на Уимблдоне
Белоруска Виктория Азаренко рассказала, считает ли себя жертвой из-за того, что её освистали болельщики. После матча 1/8 финала с украинкой Элиной Свитолиной теннисистки не пожали руки.
Белоруска после окончания встречи подняла большой палец верх, поблагодарила судью и покинула корт.
«Жертва из-за того, что кто-то не пожал мне руку? Да ладно. Она не хочет пожимать руки русским и белорусам. Уважаю её решение. Что я должна сделать? Остаться и ждать?
Я давно знаю Элину и всегда была с ней в хороших отношениях. Обстоятельства, они такие, какие есть. Я не думаю, что обсуждение каждого маленького жеста — это большая история. Чем больше вы, ребята, её раздуете, тем дольше это будет разговором», — сказала белоруска на пресс-конференции.