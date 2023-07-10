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Азаренко прокомментировала освистывания на Уимблдоне

Белоруска Виктория Азаренко рассказала, считает ли себя жертвой из-за того, что её освистали болельщики. После матча 1/8 финала с украинкой Элиной Свитолиной теннисистки не пожали руки.

Азаренко прокомментировала освистывания на Уимблдоне
© Sky Sports

Белоруска после окончания встречи подняла большой палец верх, поблагодарила судью и покинула корт.

«Жертва из-за того, что кто-то не пожал мне руку? Да ладно. Она не хочет пожимать руки русским и белорусам. Уважаю её решение. Что я должна сделать? Остаться и ждать?

Я давно знаю Элину и всегда была с ней в хороших отношениях. Обстоятельства, они такие, какие есть. Я не думаю, что обсуждение каждого маленького жеста — это большая история. Чем больше вы, ребята, её раздуете, тем дольше это будет разговором», — сказала белоруска на пресс-конференции.

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