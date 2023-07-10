Сафиуллин дебютировал в топ-50 рейтинга ATP

Сафиуллин дебютирует в топ-50 рейтинга ATP
Накануне российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал Уимблдона. Он обыграл 26-го сеяного Дениса Шаповалова, представляющего Канаду.
С новой недели Сафиуллин дебютирует в топ-50 рейтинга ATP, пока он расположился на 43-й позиции.
У России будет четыре представителя в топ-50. В топ-15 также входят Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, пропускающий Уимблдон из-за травмы.
В Чемпионской гонке ATP Сафиуллин поднялся на 36-е место. Его прогресс составил 57 позиций. Медведев идёт третьим, Рублёв – пятым.
За выход в полуфинал Уимблдона Сафиуллин сразится с итальянцем Янником Синнером. В прошлом году они встречались в рамках ATP Cup.Тогда Роман уступил в двух сетах, в первом – на тай-брейке.