В ФТР оценили шансы 16-летней Андреевой сыграть на Олимпиаде в Париже

Глава ФТР Тарпищев заявил, что 16-летняя Андреева может сыграть на Олимпиаде
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что 16-летняя Мира Андреева, которая пробилась в четвертый круг Уимблдона, может сыграть на Олимпиаде 2024 года в Париже, передает ТАСС.
«Андреева, конечно, может попасть на Олимпиаду в нашу сборную. Сейчас она 102-я в рейтинге WTA, но она стремительно поднимается. Плюс на Уимблдоне наберет много очков», — сказал Тарпищев.
В третьем круге Андреева обыграла представительницу России Анастасию Потапову. Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:5.
В четвертом круге Андреева сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая является 18 ракеткой мира. Мирра Андреева является 102-й ракеткой мира.
Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.