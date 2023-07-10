Андрей Чесноков: если Кис не наложит в штаны, то она сильнее Мирры Андреевой

«Если Мэдисон Кис не наложит в штаны, то она сильнее Мирры Андреевой. Если Мирра сможет чем-то испугать Кис, то она сможет показать что-то. Но для меня фаворит всё-таки Мэдисон», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.