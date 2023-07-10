Полина Кудерметова проиграла Эмме Наварро в матче челленджера в Бостаде

146-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла американской спортсменке Эмме Наварро (55-я в рейтинге WTA) в матче 1/16 финала турнира серии «челленджер» в Бостаде (Швеция).

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Встреча продлилась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу американской теннисистки. Наварро дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Кудерметовой один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.