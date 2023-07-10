Американка Кис высказалась о 16-летней Андреевой

Американская теннисистка Мэдисон Кис, комментируя свою победу над 16-летней российской спортсменкой Миррой Андреевой в четвертом круге Уимблдона, заявила, что старалась сохранить динамику своей игры, а также сделала комплимент сопернице. Слова американки приводит «Спорт-Экспресс».
«Я бы соврала, если бы сказала, что не чувствовала давления. Я знала, что Мирра великолепный игрок, но мне не хотелось быть той, кто проиграет ей в матче за ее первый выход в четвертьфинал», — сказала Кис после матча.
Игра, которая продолжалась 2 часа 5 минут, завершилась с результатом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2. При этом во втором сете Андреева вела 4:1 по геймам, но упустила свое преимущество, позволив Кис отыграть брейк.
Кис в четвертьфинале Уимблдона сыграет с победительницей пары между еще одной россиянкой Екатериной Александровой и представительницей Белоруссии Ариной Соболенко. Встреча этих теннисисток состоится 10 июля, ориентировочное время начала — 17:30 по московскому времени.
Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.
Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать спортсменов из этих стран к соревнованиям.