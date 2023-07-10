Белорусскую теннисистку Азаренко освистали на Уимблдоне

Белорусская спортсменка после решающего тай-брейка не стала жать руку сопернице с Украины — она сразу направилась к судье на вышке. В ответ зрители на трибунах неодобрительно зашумели.

На послематчевой пресс-конференции Азаренко объяснила, что украинские спортсмены не обмениваются рукопожатиями со спортсменами из России и Белоруссии. Не желая ставить соперницу в неудобное положение, белорусская теннисистка не стала подходить к сетке для рукопожатия. «Если Элина не хочет пожимать руку россиянам и белорусам, я уважаю ее решение. Но что я должна была сделать — остаться и ждать?» — спросила Азаренко на пресс-конференции.