Веснина объяснила эмоции Андреевой в конце матча с Кис

«Поведение Андреевой в конце встречи? Это просто эмоции и юношеский максимализм! Слёзы Мирры говорят о многом — в этом нет ничего плохого. Она ещё очень молодая и является максималисткой. Андреева почувствовала в себе силу: поняла, что может зайти ещё дальше. Она должна была сегодня обыгрывать Кис. Но теннис — особенный вид спорта. Здесь не всегда получается всё и сразу», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.