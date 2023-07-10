Медведев забавно высказался о том, что впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона

«Я, наверное, пятый или шестой раз играю на Уимблдоне, и у меня не было здесь крупных результатов. Но, что можно сказать наверняка, я никогда не проигрывал на корте №1. Жаль, что в четвертьфинале, скорее всего, придётся играть на Центральном (смеётся). Я очень доволен, жду следующий матч. Надеюсь, смогу выложиться на 100%», — сказал Медведев в интервью на корте.