Джокович сыграет с Рублевым в четвертьфинале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович в понедельник обыграл поляка Хуберта Хуркача в матче четвертого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 в пользу серба, посеянного на турнире под 2-м номером. Хуркачу был присвоен 17-й номер посева. Матч начался в воскресенье и был прерван после тай-брейка второго сета из-за запрета на проведение массовых мероприятий после 23:00 по местному времени. В четвертьфинале Джокович сыграет с российским спортсменом Андреем Рублевым (7-й номер посева).

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Джокович побил рекорд по количеству выигранных подряд тай-брейков на турнирах Большого шлема - 14. Серб вышел в четвертьфинал Уимблдона в шестой раз подряд. В четырех последних розыгрышах (2018, 2019, 2021, 2022) он становился победителем турнира. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии. Всего Джокович выигрывал турнир семь раз.

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула. Всего Джокович выиграл 94 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Джокович рекордные 389 недель возглавлял мировой рейтинг.

Хуркачу 26 лет, он располагается на 18-м месте мирового рейтинга. На счету поляка 6 титулов ATP. Лучшим результатом Хуркача на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2021 года.