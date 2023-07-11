Чесноков: Рублеву будет крайне тяжело обыграть Джоковича

"Андрей молодец, что вышел в четвертьфинал, но он провел довольно тяжелый пятисетовый матч против [Александра] Бублика (26-й ракетки мира - прим. ТАСС), - сказал Чесноков. - Джокович сейчас находится в потрясающей форме, он здорово играет и пока не встретил большого сопротивления. Я думаю, Андрею будет крайне тяжело победить. Если вспомнить их предыдущий матч, который прошел на Australian Open в этом году, то там борьба была только в первом сете, а дальше Джокович не оставил никаких шансов Рублеву".