Андреева объяснила отказ пожать руку судье после матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мирра Андреева объяснила отказ пожать руку судье после матча четвертого круга Уимблдона несогласием с решением о назначении штрафного очка. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сегодня, 10 июля, Андреева встретилась на корте в рамках турнира с американкой Мэдисон Киз. Матч завершился поражением россиянки со счетом 6:3, 6:7 и 2:6. В финальном гейме третьего сета судья оштрафовал Андрееву за брошенную на корт ракетку. Россиянка пыталась объяснить ему, что упала и поэтому выронила ракетку, а не кинула ее специально, но штраф не был отменен. По окончании матча Андреева пожала руку Киз, но прошла мимо вышки с арбитром.

«Для меня это спорный момент, потому что я не уверена, было ли... Я не пожала ей руку, потому что, по-моему, она приняла неправильное решение», — сказала теннисистка.