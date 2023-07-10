Медведев поддержал освистанную на Уимблдоне Азаренко

Российский теннисист Даниил Медведев поддержал белорусскую спортсменку Викторию Азаренко на фоне скандала с украинкой Элиной Свитолиной. Об этом пишет РИА «Новости».

В воскресенье, 10 июля, Азаренко проиграла Свитолиной со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11). После матча теннисистки не пожали друг другу руки, что вызвало бурную реакцию у фанатов.

Журналисты ряда изданий не обратили внимание на детали поединка и сосредоточились на послематчевом поведении спортсменов и болельщиков.

Азаренко на пресс-конференции подчеркнула, что матч в целом был отличным. Она добавила, что корреспондентам спортивных изданий должно быть «стыдно делать акцент только на рукопожатиях и свисте толпы».

Медведев пояснил, что ему понравилось поведение Виктории на пресс-конференции, а также ее призыв обращать внимание на игру, на теннис, а не на рукопожатия.

«Мне понравился ее ответ [журналистам]», - пояснил теннисист.