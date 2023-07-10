В WTA высказались об отказе украинок от рукопожатий с россиянками

"После нескольких недоразумений на турнире в Уимблдоне WTA хотела бы внести ясность в отношении послематчевых рукопожатий. В связи с продолжающимися военными действиями, WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок отказываться от традиции рукопожатия с соперницами из России и Белоруссии, так как это личное решение каждой. Наши болельщики - одни из лучших в мире, мы благодарим их за страсть и самоотверженность, а также за понимание и уважение к спортсменам", - говорится в заявлении WTA.