В WTA высказались об отказе украинок от рукопожатий с россиянками

В WTA с уважением относятся к отказу украинок от рукопожатий с россиянками и белорусками
Женская теннисная ассоциация (WTA) с уважением относится к отказу украинок от послематчевых рукопожатий с представительницами России и Белоруссии на Уимблдоне и считает это личным решением каждой спортсменки. Об этом говорится в понедельник в заявлении WTA, опубликованном пресс-службой организации.
"После нескольких недоразумений на турнире в Уимблдоне WTA хотела бы внести ясность в отношении послематчевых рукопожатий. В связи с продолжающимися военными действиями, WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок отказываться от традиции рукопожатия с соперницами из России и Белоруссии, так как это личное решение каждой. Наши болельщики - одни из лучших в мире, мы благодарим их за страсть и самоотверженность, а также за понимание и уважение к спортсменам", - говорится в заявлении WTA.
Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между украинскими спортсменами и представителями России и Белоруссии. В воскресенье Свитолина победила белоруску Викторию Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9), после окончания игры обе спортсменки сразу направились к судье для рукопожатия с ним. Часть зрителей проводили покидающую корт Азаренко гулом.