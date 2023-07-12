Соболенко обыграла Кис и вышла в полуфинал Уимблдона

Сегодня, 12 июля, на Уимблдоне состоялся четвертьфинальный матч между 18-й ракеткой планеты Мэдисон Кис и вторым номером рейтинга WTA белорусской теннисисткой Ариной Соболенко . Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Соболенко.

Матч продлился 1 час 27 минут. За это время Арина Соболенко два раза подала навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 попыток. На счету Кис пять эйсов и 1 успешно использованный брейк-пойнт из 4.