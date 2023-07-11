Медведев высказался о следующем своем сопернике на Уимблдоне

«Отличный игрок. Майами стал для него первым прорывом. Именно там он вошёл в первую сотню, пройдя через квалификацию, вышел в четвертьфинал. Это его лучший результат на данный момент.



Он отлично играл против меня. Это был очень тяжёлый матч. Я был в ударе. Мне удалось его победить. Но он только что выиграл свой первый титул ATP. Здесь, в четвертьфинале, победил Стефаноса в пяти сетах, невероятно.



Я знаю, что мне нужно выложиться на все 100 процентов, физически, теннисно и психологически, чтобы попытаться победить его», – цитирует Медведева Tennis Majors.