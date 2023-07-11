«Я собираюсь отомстить». Жабер намерена взять реванш у Рыбакиной на Уимблдоне
Тунисская теннисистка Онс Жабер заявила, что собирается взять реванш у Елены Рыбакиной из Казахстана за поражение в прошлогоднем финале Уимблдона.
Ранее Жабер обыграла чешку Петру Квитову и вышла в ¼ Уимблдонского турнира, где встретится с Рыбакиной. В финале Уимблдона 2022 уроженка Москвы обыграла Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2.
— Я собираюсь отомстить. В прошлом году финал был трудным. Тогда я была эмоционально истощена. Сейчас мой приоритет (в матче с Рыбакиной) — на 100% придерживаться плана, который составит мой тренер, и стараться делать на корте даже то, что может мне не нравиться, — сказала Жабер, слова которой приводит Daily Mail.
Матч между Жабер и Рыбакиной состоится 12 июля.