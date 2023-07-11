Жабер намерена взять реванш у Рыбакиной на Уимблдоне

— Я собираюсь отомстить. В прошлом году финал был трудным. Тогда я была эмоционально истощена. Сейчас мой приоритет (в матче с Рыбакиной) — на 100% придерживаться плана, который составит мой тренер, и стараться делать на корте даже то, что может мне не нравиться, — сказала Жабер, слова которой приводит Daily Mail.