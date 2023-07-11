Объявлено время начала матча Медведева и других четвертьфиналов Уимблдона

Организаторы Уимблдона опубликовали расписание игрового дня, который состоится завтра, 12 июля. В мужской и женской сетке соревнований пройдёт по два заключительных матча стадии 1/4 финала.

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Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет за выход в полуфинал с представителем США Кристофером Юбэнксом. Эта игра пройдёт вторым запуском на корте номер 1 и начнётся не ранее 14:00 по московскому времени, после игры между Мэдисон Кис и Ариной Соболенко (13:00).

На центральном корте программу игрового дня откроет встреча Онс Жабер и Елены Рыбакиной (13:30). После них сыграют Карлос Алькарас и Хольгер Руне.