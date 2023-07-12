Джокович признался, что его пугает удар Рублева справа

"В этом матче было несколько захватывающих розыгрышей. Андрей — человек, которого я очень уважаю. Очевидно, он привносит много интенсивности на корт, это видно по тому, как он кряхтит после своих ударов. Особенно — при ударе справа: это немного пугает — и мяч, который летит с этого угла, и звук", - сказал Джокович.