Джокович признался, что его пугает удар Рублева справа
Сербский теннисист Новак Джокович заявил о своем уважении к россиянину Андрею Рублеву. Его слова приводит пресс-служба ATP.
"В этом матче было несколько захватывающих розыгрышей. Андрей — человек, которого я очень уважаю. Очевидно, он привносит много интенсивности на корт, это видно по тому, как он кряхтит после своих ударов. Особенно — при ударе справа: это немного пугает — и мяч, который летит с этого угла, и звук", - сказал Джокович.
Джокович и Рублев встречались в четвертьфинале Уимблдона 11 июля. Победа осталась за представителем Сербии со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. В полуфинале он встретится с итальянцем Янником Синнером. Также в ¼ финала уступил еще один россиянин - Роман Сафиуллин. Он встречался с вышеупомянутым Синнером. Еще один россиянин, Даниил Медведев, свой четвертьфинальный матч проведет 12 июля против американца Кристофера Юбэнкса. Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. В 2022 году победителями Уимблдона стали Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия).