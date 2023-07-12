Рублёв проиграл все восемь четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»

Россиянин Андрей Рублёв накануне проиграл в четвертьфинале Уимблдона. Он уступил сербу Новаку Джоковичу, взяв первый сет.

Рублёв восьмой раз в карьере добрался до четвертьфинальной стадии на турнирах «Большого шлема». Примечательно, что во всех случаях он уступил.

Первая ракетка России Даниил Медведев семь раз доходил до этой стадии. В 2021 году он выиграл US Open, а также дважды уступал в финалах.

Российский рекорд принадлежит олимпийскому чемпиону Евгению Кафельникову, который 13 раз добирался до этой стадии. Он выиграл два турнира «Большого шлема».

По количеству четвертьфиналов Рублёва также опережают Николай Давыденко (10) и Марат Сафин (9).