Рублёв проиграл все восемь четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»
Россиянин Андрей Рублёв накануне проиграл в четвертьфинале Уимблдона. Он уступил сербу Новаку Джоковичу, взяв первый сет.
Рублёв восьмой раз в карьере добрался до четвертьфинальной стадии на турнирах «Большого шлема». Примечательно, что во всех случаях он уступил.
Первая ракетка России Даниил Медведев семь раз доходил до этой стадии. В 2021 году он выиграл US Open, а также дважды уступал в финалах.
Российский рекорд принадлежит олимпийскому чемпиону Евгению Кафельникову, который 13 раз добирался до этой стадии. Он выиграл два турнира «Большого шлема».
По количеству четвертьфиналов Рублёва также опережают Николай Давыденко (10) и Марат Сафин (9).
Во всех четвертьфиналах Рублёв выиграл только три сета – два у Марина Чилича и один у Джоковича.