Джокович назвал фаворита Уимблдона

«Не хочу показаться высокомерным, но, конечно, я рассматриваю себя в качестве фаворита Уимблдона. Судя по результатам, которых я добился здесь за всю карьеру, предыдущим четырём победам подряд на турнире и выходу во многие полуфиналы. Так что да, я действительно считаю себя фаворитом», — признался Джокович на пресс-конференции.