Пивоварова отреагировала на исторический рекорд России на Уимблдоне

«Я, безусловно, рада была видеть всех ребят в 1/4 финала Уимблдона. Всегда приятно видеть, что у нас такое количество талантливых парней, которые тянутся друг за другом, один обходит другого, но они двигаются все вместе. И еще приятнее смотреть, что все они между собой хорошо общаются и дружат. Я очень тепло отношусь к этим игрокам и благодарна за высочайший уровень тенниса, который они демонстрируют, радуя нас», — сказала Пивоварова.



Также экс-вторая ракетка мира ответила на вопрос, считает ли нынешнюю эпоху в мужском теннисе России лучшей в истории.



«Сложно сравнивать. Мне нравилась эпоха Марата Сафина и Евгения Кафельникова, когда Марат в 20 лет выигрывал турнир «Большого шлема». Все эпохи хороши, когда у нас есть ребята, которые могут играть на высочайшем уровне. И когда их много, это очень приятно. Спасибо им большое за такой теннис и за то, что они борются каждый матч», — сказала Пивоварова.