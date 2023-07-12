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Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Елену Рыбакину

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона. В 1/4 финала спортсменка в трёх сетах обыграла третью ракетку мира из Казахстана, действующую победительницу Уимблдона Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.

Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Елену Рыбакину
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Теннисистки провели на Центральном корте 1 час 55 минут. Онс Жабер по ходу встречи выполнила восемь эйсов и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Рыбакиной – семь подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Каждая из спортсменок в матче допустила по три двойные ошибки

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