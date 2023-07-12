Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2023, где встретится с Медведевым

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2023.

В четвертьфинальном матче Алькарас со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 одолел шестую ракетку мира, спортсмена из Дании Хольгера Руне. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 23 минуты.

За выход в финальную часть Уимблдона Алькарас сразится с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале обыграл американца Кристофера Юбэнкса в пяти сетах.

В другом полуфинале мужского Уимблдона действующий чемпион серб Новак Джокович (2) сразится с 21-летним итальянцем Янником Синнером (8).