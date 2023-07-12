Даниил Медведев признался, что в четвертьфинале Уимблдона «потерял игру»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о матче с американцем Кристофером Юбенксом в четвертьфинале Уимблдонского турнира. Об этом пишет «Российская газета».

Поединок продолжался пять сетов и завершился в пользу Медведева со счетом 6:4,1:6, 4:6,7:6 (7:4), 6:1.

Теннисист отметил, что не в первый раз играл на легендарной площадке. Он пояснил, что часть кортов считает удачными, а часть - нет.

Так, корт №1, на котором проходил матч, является для него счастливым, он не проиграл на нем ни одного поединка, а Центральный, на котором пройдет следующая встреча, не вызывает у него особых эмоций.

«Теперь придется играть на Центральном корте», - заметил Медведев.

Теннисист признался, что не планировал играть пять сетов, но когда проиграл третий - сразу же захотел. Он добавил, что в какой-то момент «совершенно потерял игру»: начал делать ошибки, недостаточно хорошо подавал.

Вместе с тем, уточнил спортсмен, ему удалось не проиграть третий сет всухую, занять сильную позицию в четвертом сете и, в конечном итоге, победить в матче.