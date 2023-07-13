Олимпийская чемпионка похвалила Медведева после 1/4 финала Уимблдона

"Думаю, Даниил после первого сета успокоился и ему казалось, что так дальше будет продолжаться. Но Юбэнкс просто феерил. Даня молодец, что не завелся, спокойно играл и ждал момент, чтобы перевернуть игру, что он и сделал в четвертом сете, великолепно выиграв тай-брейк. В пятом сете он просто не оставил ему шансов", - заявила Веснина.