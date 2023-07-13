Олимпийская чемпионка похвалила Медведева после 1/4 финала Уимблдона

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина заявила, что ее соотечественнику Даниилу Медведеву было тяжело играть против американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале Уимблдона, поскольку его соперник поймал кураж. Слова экс-теннисистки приводит "Спорт-Экспресс".
"Думаю, Даниил после первого сета успокоился и ему казалось, что так дальше будет продолжаться. Но Юбэнкс просто феерил. Даня молодец, что не завелся, спокойно играл и ждал момент, чтобы перевернуть игру, что он и сделал в четвертом сете, великолепно выиграв тай-брейк. В пятом сете он просто не оставил ему шансов", - заявила Веснина.
Медведев победил в пяти сетах со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Он победил в первом сете, следом проиграл две партии, после чего сумел отыграться. Матч продолжался 2 часа 57 минут. В полуфинале турнира он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас в четвертьфинальном поединке одолел норвежца Хольгера Руне. Поединок, который продолжался 2 часа 22 минуты, завершился в трех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.
Поединок Медведева и Алькараса состоится 14 июля. Ориентировочное время начала - 15:00 по московскому времени.