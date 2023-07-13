Селиваненко заявил, что Медведев переломил ход матча с Юбэнксом за счет опыта

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что американский теннисист Кристофер Юбэнкс безупречно подавал на протяжении длительного отрезка матча четвертьфинала Уимблдона против российского спортсмена Даниила Медведева. Слова Селиваненко приводит "Чемпионат.com".
"Даниил внезапно потерял концентрацию и упустил нить игры. Но при всем этом дальше Медведев за счет опыта игры в больших матчах вернул уверенность — в том числе за счет этого на классе смог выиграть тай-брейк четвертого сета. А потом смог достаточно спокойно отыграть на победу в решающем сете четвертьфинала", - заявил Селиваненко.
Медведев победил в пяти сетах со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Он победил в первом сете, следом проиграл две партии, после чего сумел отыграться. Матч продолжался 2 часа 57 минут. В полуфинале турнира он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас в четвертьфинальном поединке одолел норвежца Хольгера Руне. Поединок, который продолжался 2 часа 22 минуты, завершился в трех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4. Поединок Медведева и Алькараса состоится 14 июля. Ориентировочное время начала - 15:00 по московскому времени.