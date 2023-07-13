Селиваненко заявил, что Медведев переломил ход матча с Юбэнксом за счет опыта

"Даниил внезапно потерял концентрацию и упустил нить игры. Но при всем этом дальше Медведев за счет опыта игры в больших матчах вернул уверенность — в том числе за счет этого на классе смог выиграть тай-брейк четвертого сета. А потом смог достаточно спокойно отыграть на победу в решающем сете четвертьфинала", - заявил Селиваненко.

Медведев победил в пяти сетах со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Он победил в первом сете, следом проиграл две партии, после чего сумел отыграться. Матч продолжался 2 часа 57 минут. В полуфинале турнира он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас в четвертьфинальном поединке одолел норвежца Хольгера Руне. Поединок, который продолжался 2 часа 22 минуты, завершился в трех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4. Поединок Медведева и Алькараса состоится 14 июля. Ориентировочное время начала - 15:00 по московскому времени.